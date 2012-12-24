У Кабмін зайшли нові міністри (список)

Кожара Леонід - Міністр закордонних справ України.

Довідка УНІАН. Л.Кожара народився в Полтаві 14 січня 1963 р. У 1985 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Шевченка за спеціальністю "юрист-міжнародник, референт - перекладач англійської мови".

У 1985-1990 рр.. працював науковим співробітником Київської вищої партійної школи. У 1990-1992 рр. - старший консультант секретаріату Верховної Ради України (в апараті комісії з питань державного суверенітету, міжнаціональних та міжреспубліканських відносин).

У 1992-1994 рр. - працював в Адміністрації Президента України, потім до 1997 рр. - першим секретарем політичної секції Посольства України в США. До 2003 р. - знову в Адміністрації Президента.

У 2003-2004 рр. Л.Кожара - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Швеція. У 2004-2005 рр. керував головним управлінням з питань зовнішньої політики на посаді заступника глави Адміністрації Президента.

Обирався народним депутатом від Партії регіонів до Верховної ради V - VII скликань. У парламенті був секретарем Комітету Верховної Ради у закордонних справах, пізніше - заступником голови цього комітету.

Клименко Олександр - Міністр доходів і зборів України.

Довідка УНІАН. Народився 16 листопада 1980 року в місті Макіївка Донецької області (Україна).

Освіта: Донецький державний університет управління, спеціальність «фінанси» (магістр фінансів); Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність «державне управління» (магістр державного управління).

У 1997–2005 рр. — підприємець, засновник та керівник низки підприємств.

З 2005 року — на державній службі. Пройшов шлях до заступника начальника спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків міста Донецька.

У 2010 році призначено першим заступником голови Державної податкової адміністрації Донецької області.

З 24 вересня 2010 року — голова Державної податкової адміністрації Донецької області.

18 лютого 2011 року Указом Президента України призначений заступником голови Державної податкової служби України.

7 листопада 2011 року Указом Президента України № 1026/2011 призначено головою Державної податкової служби України.

24 серпня 2012 року присвоєно спеціальне звання головного державного радника податкової служби.

Ігор Прасолов - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

Довідка УНІАН. Народився 4 лютого 1962 року в місті Пісчаний Мурманської області (Росія).

Трудову діяльність розпочав у 1979 році електрослюсарем цеху теплової автоматики і вимірювань Новочеркаської ГРЕС.

У 1980–1982 роках проходив дійсну військову службу в Збройних силах СРСР.

У 1982–1987 роках навчався на економічному факультеті Ростовського державного університету ім. М. А. Суслова за спеціальністю «Політична економія». Закінчив університет з відзнакою.

У 1987–1990 роках — асистент кафедри політекономії Донецького державного університету.

У 1993–2000 роках — генеральний директор ЗАТ "Інвестиційна компанія «Керамет Інвест»

У 2000–2005 роках — генеральний директор холдингової компанії ЗАТ «Систем кепітал менеджмент»

У травні 2006 року обраний народним депутатом України 5-го скликання від Партії регіонів. Член комітету ВРУ з питань бюджету.

З 23 листопда 2007 року по теперішній час — народний депутат України 6-го скликання від Партії регіонів (№ 43 у виборчому списку). Член комітету ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності — голова підкомітету з питань цінних паперів і фондового ринку.

З січня 2007 по лютий 2010 року — заступник голови Ради Національного Банку України.

З квітня 2012 року — голова Ради НБУ.

Едуард Ставицький - Міністр енергетики та вугільної промисловості України.

Довідка УНІАН. До цього Е.Ставицький обіймав посаду голови Державної служби геології та надр України.

Е.Ставицький народився 4 жовтня 1972 року в Лебедині Сумської області. Закінчив Державну гірничу академію в Дніпропетровську.

З 1994 по 2002 роки працював менеджером ЗАТ «Науково-виробниче об'єднання «Екологічне паливо України» (Олександрія, Кіровоградська обл.).

У 2003 році одержав звання магістра державного управління - Українська Академія державного управління при Президенті України.

З 2002 по 2006 рік працював головою правління ЗАТ «Науково-виробниче об'єднання «Екологічне паливо України» (Олександрія, Кіровоградська обл.).

З 2006 по 2007 роки обіймав посаду радника міністра Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

З 2007 по 2010 рік - голова правління НАК «Надра України».

Козак Володимир - Міністр інфраструктури України.

Довідка УНІАН. В.Козак народився в 1959 р. у Запорізькій області, закінчив Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту (спеціальність - "експлуатація залізничного транспорту", кваліфікація - "інженер шляхів сполучення з експлуатації залізниць"). Трудову діяльність почав у 1981 році черговим по станції, станційним диспетчером на станції Ясинувата Донецької залізниці. У 2006 році очолив «Укрзалізницю», в 2007 р. був обраний народним депутатом України, очолював Комітет Верховної Ради з питань транспорту і зв'язку.

21 березня 2011 року – знову призначений на посаду голови Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця».

Темник Генадій - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Проскуряков Олег - Міністром екології та природних ресурсів України.

Довідка УНІАН. О.Проскуряков до призначення на пост міністра з 16 травня 2012 року обіймав посаду голови Державної служби геології і надр України.

О.Проскуряков народився 13 лютого1968 року в селищі Топар Карагандинської області (Казахстан). У 1992 році закінчив Київський університет ім. Т.Шевченка, кваліфікація – інженер-геолог.

З 1992 по 1996 рр. працював в Інституті геологічних наук Академії наук України.

З 1996 по 2006 рр. працював у комерційних структурах.

У 2006-2008 рр. Проскуряков очолював Державну геологічну службу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

З 2008 по 2010 рр. працював у комерційних структурах.

У 2011 році О.Проскуряков став головою правління НАК «Надра України».

Болотських Михайло - Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Довідка УНІАН. М.Болотських народився 28 жовтня 1960 року в селі Городище Старооскільського району Бєлгородської області.

У 1978-1982 роках навчався у Харківському гвардійському вищому танковому училищі ім. Верховної Ради Української РСР. Проходив службу в Збройних силах та військах Цивільної оборони на посадах командира танкового взводу, командира танкової роти, начальника штабу - заступника командира танкового батальйону, командира учбового танкового батальйону, заступника командира танкового полку, командира окремого мобільного механізованого полку Цивільної оборони України.

З березня 1994 року по квітень 1995 року брав участь у миротворчій місії у складі ООН у колишній Югославії.

У 1998–2001 роках - начальник управління, заступник начальника цивільної оборони Луганської області Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луганської області державної адміністрації, у 2001–2003 роках - начальник Головного управління, заступник начальника цивільної оборони Луганської області ГУ з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Луганської ОДА, у 2003–2005 роках - начальник Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Луганській області.

У 2005–2007 роках працював начальником Інституту державного управління у сфері цивільного захисту Університету цивільного захисту України, а у квітні-липні 2007 року - директором Департаменту освіти, науки та прогнозування Центрального апарату МНС.

З 25 липня 2005 року по 21 липня 2010 року був призначений заступником міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

З 21 липня по 24 грудня 2010 року був переведений на посаду першого заступника міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Після реорганізації цього відомства - з 24 грудня 2010 року по 29 лютого 2012 року - працював першим заступником міністра надзвичайних ситуацій.

У вересні 2011 року був включений до складу міжвідомчої координаційної комісії Антитерористичного центру при Службі безпеки України.