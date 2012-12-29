Депутати хочуть, щоб КС розтлумачив виборчий закон

29 грудня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 54 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення деяких положень Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 17 листопада 2011 року № 4061–VI.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного суду України, йдеться про частину четверту статті 15, частину п`яту статті 16, пункт 13 частини другої статті 30, частину другу статті 104 закону.

Згідно з Регламентом КСУ, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат Суду.