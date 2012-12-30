"Сімейний" комітет ВР призначив трьох голів підкомітетів

Відповідне рішення ухвалено на організаційному засіданні комітету, повідомляє веб-сайт Верховної Ради України.

Як підкреслив на засіданні голова комітету Артур Палатний (фракція «УДАР»), всі предмети компетенції комітету - державна політика у сфері сімейно-шлюбних відносин, державна політика сприяння становленню інституту сім'ї, допомоги сім'ям з дітьми, захисту безпритульних дітей, державна молодіжна політика, державна політика стосовно підтримки фізичної культури, спорту, туризму, курортів та рекреаційної діяльності – «мають велике значення для забезпечення сталого розвитку українського суспільства». За його словами, рівень підтримки державою дітей та молоді, сфери фізичної культури і спорту, забезпечення формування здорового способу життя дітей та молоді, ефективність використання ресурсів, що виділяються державою на реалізацію цих напрямів, визначає майбутнє України в найближчій та віддаленій перспективі.

На думку членів комітету, необхідно прискорити затвердження державних програм оздоровлення та відпочинку дітей, розвитку державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" та "Український дитячий центр "Молода гвардія", які відповідно до вимог чинних нормативних документів повинні були затверджені ще у 2009 році. "У 2011 році закінчився попередній термін дії Державної програми розвитку фізичної культури та спорту, а проект наступної програми навіть не поданий на розгляд уряду", - наголошувалося під час засідання.

Народні депутати також ухвалили рішення про утворення трьох підкомітетів:

з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства, головою якого обрано Миколу Жука (фракція Партії регіонів);

з питань фізичної культури та спорту, головою якого обрано Сергія Топалова (фракція КПУ);

з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності, головою якого обрано Івана Бушка (фракція Партії регіонів).

Всього у складі Комітету - 9 депутатів, включаючи голову, першого заступника (Ельбрус Тедеєв, ПР) двох заступників голови (Алекандр Присяжнюк, КПУ і Віталій Данилов, "Батьківщина") та секретаря (Ігор Янків, "Свобода").