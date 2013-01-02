Тернопільські лікарі не дотримали обіцянку і вийшли на роботу

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі обласної ради, про це начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Михайло Бортняк заявив під час сьогоднішньої наради з питань реформування служби екстреної медичної допомоги в Тернопільській області під головуванням в. о. голови облради Сергія Тарашевського.

«Найперше, хочу заспокоїти громадськість – «швидка медична допомога» з 1 січня в усій області працює у звичному режимі, жодних проблем у її роботі немає», – запевнив він.

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М.Буртняк пояснив, що при підготовці до реформування «швидкої допомоги» були створені робочі групи, які напрацювали шляхи впровадження змін.

Водночас С.Тарашевський наголосив на необхідності якнайшвидшого створення комунального закладу Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», відповідне рішення мають прийняти депутати облради.

При цьому він не повідомив, коли відбудеться сесія, на якій мають затвердити бюджет області на 2013 рік.

Як повідомляв УНІАН, 25 та 27 грудня 2012 року депутати обласної ради тричі не змогли розпочати сесію через відсутність кворуму. На сесії, серед іншого, необхідно було затвердити бюджет області на 2013 рік. Найбільша кількість відсутніх – депутати від ВО «Свобода», фракція якої є найчисельнішою в облраді. Вони, зокрема, аргументують свою відсутність тим, що проект бюджету області на 2013 рік не отримав позитивних висновків жодної профільної комісії. Також зрив сесії «свободівці» пояснюють тим, що, незважаючи на рішення судів, понад 1,5 року ТВК досі не ввело до складу облради 16 депутатів, більшість з яких – від «Свободи».

27 грудня головний лікар Тернопільського міського комунального закладу «Станція швидкої медичної допомоги» Михайло Джус заявив, що якщо до 31 грудня облрада не затвердить обласний бюджет на 2013 рік, то з 1 січня виникнуть проблеми з функціонуванням служби «швидкої допомоги».

«Звичайно ж, що машини не виїдуть, якщо вони не будуть мати медикаментів, бензину», – сказав М.Джус.

Він пояснив, що з 1 січня 2013 року набуває чинності закон України «Про екстрену медичну допомогу», згідно з яким замість лікарень «швидкої допомоги» будуть створені обласні центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Вони мають фінансуватися з обласного бюджету, міський бюджет уже не зможе фінансувати діяльність служби «швидкої допомоги», оскільки це буде нецільове використання коштів.