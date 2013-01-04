УПЦ відзначила Азарова за зміцнення православ’я та духовності

Настоятель Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Павло вручив прем’єр-міністру України Миколі Азарову відзнаку Предстоятеля Української православної церкви.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, своєю найвищою нагородою церква відзначила главу уряду за внесок в зміцнення православ’я, розвиток духовності народу України та труди на ниві соціально-економічного розвитку нашої країни.

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