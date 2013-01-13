Зустріч Кожари і Лаврова розпочнеться о 16.00
13:47, 13 січня 2013Політика
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Засідання Підкомітету з міжнародного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії розпочнеться у Чернівцях о 16.00.
Леонід Кожара прийматиме колегу о 16.00
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Чернівецької облдержадміністрації.
Засідання відбудеться під головуванням міністра закордонних справ України Леоніда Кожари та міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова.
Захід відбудеться в Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича (Мармурова зала) о 16.00.
У прес-службі зазначили, що за довідками слід звертатися у Департамент інформаційної політики МЗС України.
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