Зустріч Кожари і Лаврова розпочнеться о 16.00

13:47, 13 січня 2013
Політика
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Засідання Підкомітету з міжнародного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії розпочнеться у Чернівцях о 16.00.

Леонід Кожара прийматиме колегу о 16.00

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Чернівецької облдержадміністрації.

Засідання відбудеться під головуванням міністра закордонних справ України Леоніда Кожари та міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова.

Захід відбудеться в Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича (Мармурова зала) о 16.00.

У прес-службі зазначили, що за довідками слід звертатися у Департамент інформаційної політики МЗС України.

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