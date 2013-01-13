Зустріч Кожари і Лаврова розпочнеться о 16.00

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Чернівецької облдержадміністрації.

Засідання відбудеться під головуванням міністра закордонних справ України Леоніда Кожари та міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова.

Захід відбудеться в Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича (Мармурова зала) о 16.00.

У прес-службі зазначили, що за довідками слід звертатися у Департамент інформаційної політики МЗС України.