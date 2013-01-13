Адвокат каже, що у Развозжаєва стався серцевий напад
19:35, 13 січня 2013Політика
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Заарештований російський опозиціонер Леонід Развозжаєв переніс серцевий напад.
У Развозжаєва був серцевий напад / Фото: @ IlyaYashin
Про це "Эху Москвы" розповів його адвокат Дмитро Аграновський.
За словами захисника, це сталося ще 7 січня. Саме тому Развозжаєв погодився на припинення однієї з кримінальних справ щодо нього за терміном давності.
Нагадаємо, активіст проходить як обвинувачений у розслідуванні про розбій 15-річної давності (саме ця справа може бути закрита). Його етапували до Іркутської області, де стався злочин, для слідчих дій. А заарештували Развозжаєва за звинуваченням у підготовці до масових заворушень.
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