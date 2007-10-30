Луценко: для Пенчука ”хрен редьки не слаще”

Лідер блоку “Наша Україна - Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що заява колишнього власника донецького супермаркету “Білий лебідь” Бориса ПЕНЧУКА може стати підставою для його притягнення до кримінальної відповідальності за надання неправдивих свідчень.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ЛУЦЕНКО висловив сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Усім, хто цікавиться причинами такого несподіваного кроку пана ПЕНЧУКА, який близько двох чи більше років всіляко підкреслював свою боротьбу із, як він заявляв, кримінальними вимаганнями з боку пана КОЛЕСНІКОВА, а сьогодні говорить зворотнє, очевидно, треба покласти поруч тексти його попередніх прес-конференцій і сьогоднішньої і побачити, хто є непослідовним", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

На його думку, можливою причиною непослідовності Б.ПЕНЧУКА може бути “кримінальне переслідування, якому сьогодні він піддається, а ініціатором є Борис КОЛЕСНІКОВ”.

Ю.ЛУЦЕНКО вважає, що через свої сьогоднішні дії Б.ПЕНЧУК “з одного кримінального переслідування, якого він, очевидно, побоюється, підпадає під інше за свідомо надані неправдиві докази”.

Колишній міністр внутрішніх справ також не виключив, що Б.ПЕНЧУК “потрапив у пастку, з якої немає виходу, бо якщо він був упевнений у своїх заявах про вимагання з боку КОЛЕСНІКОВА, то, очевидно, він мав би їх підтвердити”.

“Якщо він сьогодні говорить зворотнє, то він підпадає під відповідальність за неправдиві свідчення. Як каже сусідній народ: "хрен редьки не слаще" - і те, і те карається тюремним ув`язненням”, - пояснив він.

Ю.ЛУЦЕНКО наголосив на тому, що під час слідчого процесу по справі “Білого лебідя” він жодного разу не спілкувався “ні з ПЕНЧУКОМ, ні з КОЛЕСНІКОВИМ, ні зі слідчим, який вів справу”. “Сама справа знаходилася у провадженні прокуратури, і саме їхнє слідство призвело до розвалу цієї справи”, - вважає екс-міністр.

“У даному випадку український закон мав би працювати на правду і визначити, хто тут жертва, а хто замовник. Але це питання не до мене, це питання до нового генпрокурора, який, очевидно, буде одним із перших результатів нової демократичної коаліції. Можливо, тоді люди не будуть так міняти свої свідчення у залежності від політичної кон`юнктури”, - вважає Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 жовтня, Б.ПЕНЧУК на прес-конференції в УНІАН звинуватив Ю.ЛУЦЕНКА у тому, що той використовував його у своїх політичних цілях у справі Б.КОЛЕСНІКОВА.

Б.ПЕНЧУК наголосив, що вирішив зробити цю заяву лише тому, що Ю.ЛУЦЕНКО знову претендує на керівництво силовими структурами. Він упевнений, що Ю.ЛУЦЕНКО «розгорне репресії у країні».

Б.ПЕНЧУК сказав, що раніше на прес-конференціях він був у супроводі представників Міністерства внутрішніх справ і мусив говорити те, що йому пропонували. Цього разу на прес-конференції Б.ПЕНЧУКА супроводжували члени Партії регіонів Ганна ГЕРМАН, Олена БОНДАРЕНКО і Євген ГЕЛЛЕР.