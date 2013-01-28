Лутковська вирішила не допомагати дружині Луценка прориватися до чоловіка

Як передає кореспондент УНІАН, про це Валерія Лутковська сказала у коментарі журналістам.

“Моєї реакції в даному випадку не буде, тому що законодавство України передбачає, що у випадку, коли особа, яка засуджена, але перебуває у закладах охорони здоров’я, взагалі-то не має права на побачення і передачі”, - сказала вона.

За словами В.Лутковської, законодавство України у даному випадку передбачає певний порядок, і вона жодним чином не може його змінити.

“Взагалі-то, коли людина перебуває у закладах охорони здоров’я, особливо після операції, то, я думаю, що всі родичі отримують інформацію від лікарів”, - додала В.Лутковська.

Як повідомляв УНІАН, захист Ю.Луценка подав у прокуратуру Чернігівської області заяву про злочин.

За словами захисника і дружини екс-міністра Ірини Луценко, до Ю.Луценка, який перебуває у київській клініці «Оберіг», не допускають адвокатів, посилаючись на внутрішні інструкції. Відсутній також телефонний зв'язок із ним.