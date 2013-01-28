Fitch: Претензії Газпрому можуть ще більше погіршити ситуацію Нафтогазу

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings не виключило можливості зниження рейтингу НАК «Нафтогаз України» у випадку, якщо компанія прийме рахунок, виставлений «Газпромом» на недобір Україною газу в 2012 році у розмірі 7 млрд дол., а також у разі несприятливого для «Нафтогазу» результату розгляду справи в арбітражі.

Про це йдеться у прес-релізі Fitch Ratings, опублікованому на сайті агентства.

«Наміри ВАТ «Газпром» виставити штраф у розмірі 7 млрд доларів НАК «Нафтогаз України» за недобір газу в 2012 році можуть або вплинути на можливості України щодо фінансової підтримки «Нафтогазу», або привести до тривалого судового процесу. При цьому в найближчій перспективі рейтинг самого «Нафтогазу» переглядатися не буде. Водночас, Fitch може розглянути можливість погіршення рейтингу «Нафтогазу» у випадку, якщо рахунок «Газпрому» все ж таки буде прийнятий, або у разі несприятливого для «Нафтогазу» результату справи в арбітражі», - зазначається у прес-релізі.

Fitch також вважає, що «Нафтогаз» не платитиме по рахунку без попереднього оскарження справи в арбітражному суді, а воно може затягнутися на тривалий час. «Крім того, «Газпром» може відкликати рахунок в обмін на тісніші політичні і економічні зв'язки між Україною і Росією, тим більше що Росія давно пропонує Україні вступити до Митного союзу. Причому переговорні позиції Росії посилюються не лише задекларованим у газовому контракті принципом «бери або плати», але й пуском газопроводу «Північний потік» з одночасним скороченням обсягу транзиту газу територією України. І це не враховуючи знижки на ціну газу, яка також може бути запропонована Україні у разі її приєднання до Митного союзу», - упевнені фахівці Fitch.

При цьому фінансові можливості «Нафтогазу» Fitch оцінює як надзвичайно мізерні, перш за все через різницю між ціною імпортного газу і рівнем тарифів, а також через вельми обмежений доступ компанії на ринок капіталу. «Крім того, компанії можуть знадобитися додаткові фінансові вливання з боку держави для дотримання вимоги «бери або плати», - вважають в агентстві. І додають, що фінансування збиткової компанії давно стало значним тягарем для державних фінансів, а заявлені штрафні санкції становлять без малого 4% ВВП країни.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня НАК «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, який Україна не купувала в 2012 році.

Проте позиція «Нафтогаза» полягає в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році.

За даними Міністерства енергетики і вугільної промисловості, Україна за підсумками 2012 року скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

За даними компанії «Укртрансгаз», оператора української газотранспортної системи, Росія за підсумками 2012 року скоротила транзит газу через територію України до 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше від показника за 2011 рік.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.