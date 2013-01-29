Регіонал: Брок у заявах про Тимошенко використовує подвійні стандарти

Народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир Олійник переконаний, що політичні партнери опозиції з Європарламенту використовують подвійні стандарти щодо України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це він заявив у вівторок, 29 січня, коментуючи інтерв'ю голови Комітету Європарламенту у закордонних справах Елмара Брока виданню Deutsche Welle.

«Опозиція настільки зацікавлена в затягуванні судового процесу з розслідування вбивства Євгена Щербаня, що мобілізувала не лише внутрішні сили, а навіть і зовнішні. Зокрема, дуже цікаво було читати, і, напевно, не тільки політикам чи юристам, а й простим громадянам інтерв'ю пана Е.Брока. Суть цього інтерв'ю зводиться до одного: «Я цю книгу не читав, але обговорювати готовий», - відзначив політик.

В.Олійник наводить приклади тверджень голови Комітету Європарламенту у закордонних справах: «Нові докази вбивства Є.Щербаня також некоректні стосовно Тимошенко. Всі звинувачення у вбивстві вже давно спростовані як необгрунтовані». «Але у мене, як і у багатьох громадян, виникає питання, а звідки він знає про це? Який суд ухвалював подібні рішення? Докази ще не представлені, адже є таємниця слідства. І лише в суді ми можемо побачити і свідків, і документи, а вже потім можемо давати їм якусь оцінку», - наголосив парламентарій. Також він звернув увагу на заяву Е.Брока про те, що свідки з боку Ю.Тимошенко в своїй більшості не визнають причетності екс-прем'єра до вбивства Є.Щербаня.

Водночас В.Олійник нагадав, що сама Ю.Тимошенко ще не заявляла про подачу клопотання щодо допиту свідків захисту. «І тому в цій ситуації ми спостерігаємо тенденційний підхід політика до оцінок. Ще немає процесу, немає доказів, а він вже знає, які це докази, та ще й дає їм оцінку», - сказав депутат. «Було б дуже цікаво, якби пан Брок прокоментував рішення Гамбурзького суду, який визнав той факт, що Тимошенко є співучасником корупційних злочинів Лазаренка? Чи буде він також називати Гамбурзький суд несправедливим і упередженим?», - питає «регіонал».

За його словами, «також пан Брок вимагає, щоб прем'єр-міністр України знайшов сили і вплинув на Рената Кузьміна. Було б цікаво почути, як би він звернувся до Меркель, щоб вона вплинула, наприклад, на прокурора Німеччини».

Все це доводить, переконаний В.Олійник, що голова Комітету Європарламенту у закордонних справах у своїх твердженнях використовує подвійні стандарти. «А ось відкритий і публічний суд може стати реальною загрозою для репутації тих політиків, які захищають Ю.Тимошенко», - вважає парламентарій.

Як повідомляв УНІАН, в опублікованому 28 січня інтерв'ю «Німецькій хвилі» голова комітету Європарламенту у закордонних справах Е.Брок заявив, що колишнього прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко хочуть знищити «як політика і людину».

Коментуючи висунуті Ю.Тимошенко звинувачення у причетності до вбивства народного депутата України Є.Щербаня, Е.Брок сказав: «Ми мусимо констатувати, що перший заступник генпрокурора Кузьмін продовжує свою боротьбу з Ю.Тимошенко і накопичує безліч звинувачень, які так само мало виправдані, як і всі попередні. Міжнародне співтовариство в цьому вже переконалося. Це є свідоцтвом виборчого правосуддя. Звинувачення у вбивстві вже давно були спростовані як безпідставні. І в даному випадку йдеться про те, щоб знищити Ю.Тимошенко як політика і людину».

На зауваження про те, що для притягання до відповідальності за вбивство немає терміну давності, тому, можливо, слід вивчити нові докази слідства стосовно Ю.Тимошенко, європарламентарій відповів: «Але нові докази також не коректні. Свідки з боку Тимошенко в переважній більшості не зізнаються і не одержують права висловитися. Ми маємо справу з виборчим правосуддям. Кузьмін, якби була його воля, міг би довести, що Тимошенко відповідальна за плями на Місяці».

За словами Е.Брока, «до вільнюського саміту Київ має провести низку реформ, які я частково перерахував. І я не бачу прогресу в цій сфері, а бачу, навпаки, погіршення. І слід з'ясувати, чи хочуть цього дійсно Президент Янукович і прем'єр Азаров. Місяць тому я розмовляв з Азаровим, і почув запевнення, що він вважає європейську хартію правильною. Проте, тоді він має знайти сили і вплинути на Кузьміна».

Коментуючи намір європейських політиків спростити візовий режим між Україною і ЄС, Е.Брок висловив думку, що «це, безумовно, важливий крок. Ми не хочемо карати українців. Але було б особливо цікаво, якби люди на зразок Кузьміна не одержували б візу».