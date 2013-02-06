Турчинов каже, що влада «відібрала» в опозиції перемогу на виборах у Кіровограді

У Кіровограді влада через суд визнала недійсними довибори до обласної ради, на яких переміг кандидат від «Батьківщини» Олександр Шевчук.

Про це сьогодні на брифінгу заявив голова Політради Об'єднаної опозиції «Батьківщина» Олександр Турчинов, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Він наголосив, що протоколи результатів виборів до облради, підписані всіма членами виборчої комісії, «свідчать про беззаперечну перемогу кандидата від опозиції О.Шевчука».

За його словами, О.Шевчук переміг кандидата від Партії регіонів - заступника глави обласної адміністрації.

Однак, зазначив О.Турчинов, сьогодні кіровоградський суд ухвалив рішення про визнання виборів недійсними.

«Перемога нашого кандидата отримана, зафіксована протоколами з мокрими печатками, але сьогодні кіровоградський суд визнав вибори недійсними», - повідомив О.Турчинов.

Він підкреслив, що технологія, яка використовувалась владою на парламентських виборах, наразі застосовується на обласному рівні.

О.Турчинов зазначив, що опозиція очікувала на подібні провокації.

Саме тому, за його словами, під час підрахунку голосів активісти, які чергували на дільницях, зібрали не тільки протоколи, але й акти, підписані всіма членами виборчих комісій, разом з протоколами з мокрими печатками, які свідчать про те, що вибори пройшли без жодних порушень.

*** У неділю, 3 лютого, відбулися довибори до Кіровоградської обласної ради по мажоритарному округу № 17 (Компаніївський район). Основними претендентами на перемогу на цих виборах були Олександр Шевчук (ВО «Батьківщина», лікар-хірург Кіровоградської обласної лікарні) та Олександр Чернявський (ПР, заступник голови Кіровоградської ОДА).

За інформацією сайту gre4ka.info, заступник голови Кіровоградської обласної організації ВО «Батьківщина» Олена Армаш зазначила: «Попри тиск з боку адміністрації, ми все ж таки «вигризли» перемогу. Ми маємо протоколи з мокрими печатками з усіх дільниць, за нашими підрахунками переміг з відривом у 207 голосів О.Шевчук».