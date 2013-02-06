Human Rights знайшла рабів на будівництві об'єктів Оліміпіади в Сочі

Над спорудженням численних об'єктів у Сочі та поблизу Кавказьких гір, де у лютому-березні 2014 відбудуться змагання, працюють десятки тисяч людей, з них понад 16 тисяч мігрантів, зокрема з Вірменії, Киргизстану, Сербії, Таджикистану, Узбекистану та України.

До Олімпійських ігор залишився рік, і HRW рекомендує Росії та Міжнародному олімпійському комітету ретельно перевірити дотримання прав робітників та запобігти подальших порушень.

Робітники, опитані правозахисниками, розповіли, що їм не виплачують обіцяні гроші, їхній робочий день триває іноді до 12 годин, у них вилучають паспорти та дозвіл на працю.

"Як і спортсмени, що змагатимуться на зимових іграх у 2014 році, Росія плекає свої надії та мрії про свій виступ у Сочі в ролі господаря, - каже Джейн Бьюкенен, заступник голови HRW у справах Європи та Центральної Азії та автор звіту. - Проте експлуатація працівників не є нічиєю перемогою, і Росія невідкладно має змінити свій курс".

"Попрацюємо до завтра і побачимо"

Щоб укласти цей звіт, правозахисники поспілкувались з 66 мігрантами, які залучені на олімпійському будівництві.

Майже всі вони працюють на низькооплачуваній та низькокваліфікованій роботі - теслі, зварювальники, слюсарі. За їхніми словами, вони отримують від 55 до 80 рублів за годину (від 8 до 21 гривні).

Зокрема, HRW виявили порушення прав людей на будівництві готельного комплексу, який прийматиме журналістів, що приїдуть висвітлювати події Олімпіади.

Двоє опитаних правозахисниками - українці, які разом з 13-ма іншими приїхали до Сочі у березні 2012 року. Їм обіцяли платити 1,5 тисячі доларів на місяць, а також забезпечити їм житло та їжу. Проте, кажуть робітники, вони не отримали трудового договору, натомість були змушені працювати без вихідних, але їм не заплатили обіцяних коштів.

Бригадир групи, який назвав себе Віктор, пояснює, що вони продовжували працювати, бо їм постійно обіцяли, що заплатять пізніше.

"Ми попрацюємо до завтра і побачимо, - каже він. - Щодня ми працюємо до завтра, сподіваючись, що нам заплатять".

За понад два місяці роботи кожен з них отримав не більше 420 доларів. Усі вони, крім одного, у травні повернулись додому.

Компанія MonArch, на яку працювали українці, як і усі інші опитані правозахисниками у грудні 2012 року будівельні компанії, спростували усі обвинувачення. У MonArch заявили, що компанія має "строгі правила щодо найму працівників", і що їх, напевно, винайняв хтось з підрядчиків, за чиї дії вона відповідальності не несе.

Такі випадки, підкреслюють правозахисники, свідчать про те, наскільки уразливими є мігранти, що приїжджають працювати до Росії.

BBC Україна