Янукович сьогодні зустрінеться з хокеїстами Колеснікова

09:36, 07 лютого 2013
Політика
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Янукович сьогодні проведе зустріч з гравцями хокейного клубу «Донбас».

Віктор Янукович

Сьогодні, 7 лютого, Президент України Віктор Янукович проведе зустріч з гравцями, тренерами і керівництвом хокейного клубу «Донбас» (Донецьк) - володаря Континентального Кубку з хокею.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зустріч розпочнеться о 12.30 в Адміністрації Президента (вул. Банкова, 11).

Представники ЗМІ запрошуються на 11.45.

***ХК «Донбас» — хокейний клуб з м. Донецька, Україна. Заснований у 2001 році. Президентом клубу є Борис Колесніков.

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