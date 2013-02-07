Янукович сьогодні зустрінеться з хокеїстами Колеснікова

Сьогодні, 7 лютого, Президент України Віктор Янукович проведе зустріч з гравцями, тренерами і керівництвом хокейного клубу «Донбас» (Донецьк) - володаря Континентального Кубку з хокею.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зустріч розпочнеться о 12.30 в Адміністрації Президента (вул. Банкова, 11).

Представники ЗМІ запрошуються на 11.45.

***ХК «Донбас» — хокейний клуб з м. Донецька, Україна. Заснований у 2001 році. Президентом клубу є Борис Колесніков.