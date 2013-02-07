Яценюк думає, що його можуть посадити в жіночу колонію
Яценюк не виключає, що проти нього може бути порушена кримінальна справа.
Лідер фракції ВО “Батьківщина” Арсеній Яценюк не виключає, що проти нього може бути порушена кримінальна справа.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання з приводу того, що у Партії регіонів хочуть зініцювати порушення кримінальної справи щодо нібито незаконного введення ним системи “Рада -3”.
Він зазначив, що прочитав в ЗМІ, що “один з депутатів ПР за вказівкою цілої ПР прийняв рішення щодо звернення про порушення кримінальної справи проти мене”. “Це стандартний варіант, як працює Партія регіонів”, - зазначив А.Яценюк.
На тему: У ПР вимагають судити Яценюка за виділення грошей на систему «Рада-3»
Він додав, що є “тільки одна проблема - я от думаю, Качанівська виправна колонія, вона жіноча, але я думаю, що для мене зроблять виключення”.
А.Яценюк також закликав лідера фракції «УДАР» Віталія Кличка та лідера фракції ВО “Свобода” Олега Тягнибока, котрі разом з ним були на брифінгу, приносити йому передачі, якщо це станеться.
Нагадаємо, 4 лютого 2013 р. лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що опозиція, наполягаючи на введенні сенсорної кнопки, хоче звільнити від відповідальності декого з попереднього керівництва ВР за неправомірне рішення з цього приводу.
«Відстоюючи так сильно один варіант роботи сенсорної кнопки, у мене виникає підозра, що дехто хоче уникнути відповідальності за неправомірно ухвалене рішення з даного питання та витрачені не за законом державні кошти», - сказав лідер фракції Партії регіонів, додавши, що гроші паралельно з розробкою сенсорної кнопки направлялися на ремонт особистого кабінету.
«Ми можемо з цього питання поговорити окремо, якщо у когось буде бажання», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, ініціатором введення сенсорної кнопки був А.Яценюк під час свого головування у ВР у 2007-2008 роках.
25 вересня 2009 року екс-голова Верховної Ради А.Яценюк звернувся до спікера парламенту Володимира Литвина з проханням підписати розпорядження про введення в експлуатацію програмно-технічного комплексу-системи «Рада-3».
А.Яценюк тоді зазначав, що Апарат Верховної Ради ще наприкінці 2008 року модернізував та провів сертифікацію програмно-технічного комплексу-системи «Рада-3», яка передбачає голосування за допомогою сенсорної кнопки. «Разом із тим ця система й досі не введена в експлуатацію. Відповідно до Регламенту Верховної Ради України, для забезпечення функціонування оновленої системи голосування необхідно лише підписати розпорядження голови Верховної Ради України», - підкреслював він.
4 лютого 2013 р. парламентська опозиція закликала голову Верховної Ради України Володимира Рибака ввести в дію систему для голосування “Рада-3”.
Як підкреслив А.Яценюк, він підготував “не тільки всі матеріали, які стосуються даної системи, але й навіть останнє інтерв’ю розробника системи “Рада-3”, яке він дав 15.01.2013 року, де він чітко вказує, а він - це Інститут проблем математики машин і систем Національної академії наук, що сенсорна кнопка працює, що інститут щомісячно перевіряє систему “Рада-3”, в тому числі й сенсорну кнопку, і питання виконання Конституції, пане головуючий, лежить виключно у Вашій компетенції”.
Він наголосив, що якщо система “Рада-3” не працює, то, “значить, хтось її демонтував і має за це відповідати”.