Під кабінетом Гереги в Київраді виникла штовханина

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч розпочалась кілька хвилин тому. До кабінету секретаря Київради зайшли депутати Андрій Іллєнко, Наталія Новак, Марія Іонова та Оксана Продан.

Водночас під кабінетом залишились представники ЗМІ та представники громади Києва.

Під час того, як люди заходили до кабінету, відбулася деяка штовханина через те, що на зустріч пускали лише народних депутатів та відомих активістів, таких як Ігор Луценко та Єгор Соболєв.

Водночас на своїй сторінці у мережі Фейсбук І.Луценко виставив фото з цієї зустрічі з таким коментарем: "Зустріч з Герегою. Каже, що питання доступу громадськості на засідання має голосуватися Київрадою».

Як повідомлялося, вранці 7 лютого під будівлею Київради проходив мітинг за участю близько 400 представників ВО «Свобода», «Батьківщини», «УДАРу» і громадських організацій. Їхньою головною вимогою був допуск їх на засідання Київради, де повинен був розглядатися проект столичний бюджет на 2013 рік.

Внаслідок сутичок було прийнято рішення перенести розгляд бюджету на завтра, 8 лютого.

Як заявила Г.Герега, «оскільки у залі пленарних засіданні не присутній жоден депутат від ВО «Батьківщина» та «УДАР» Віталія Кличка», ми розцінюємо це як політичну акцію і небажання взяти участь у прийнятті головних для життєдіяльності міста документів бюджету та Програми соціально-економічного розвитку Києва».

Головне управління МВС України в Києві повідомило, що проводить розслідування фактів перешкоджання роботи Київради.