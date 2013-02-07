Єфремов вважає, що Україна не повинна везти вантаж своїх проблем у ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов заявив на зустрічі Комісара ЄС з розширення і європейської політики сусідства Штефана Фюле у Верховній Раді України з керівництвом ВР, головами фракцій і комітетів парламенту.

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Він наголосив: «Я не вважаю, що ми внутрішні проблеми, які є в нашій державі, які повинні вирішувати ми як політики, повинні делегувати вам в ЄС», - сказав О.Єфремов. «Це наші внутрішні питання і ми повинні бути досить розумними і толерантними для того, щоб вирішувати їх усередині своєї держави, а не везти вантаж наших проблем у ЄС», - зазначив О.Єфремов. «Я упевнений, що ми виконаємо всі ці умови, і що шлях України в ЄС буде відкритий», - наголосив він. За його словами, основні політичні сили України «роблять і робитимуть все для того, щоб у цьому напрямі рухалися».