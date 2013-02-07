Яценюк сподівається, що саміт Україна-ЄС вирішить проблеми всередині України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі Європейського комісара з розширення та Європейської політики сусідства Штефана Фюле у Верховній Раді України з керівництвом ВР, головами фракцій та комітетів парламенту.

А.Яценюк зазначив, що “проведення саміту Україна-ЄС є ще одним кроком для того, щоб вирішити наші проблеми в двосторонніх стосунках з ЄС і так само вирішити проблеми всередині України, в тому числі питання політичних переслідувань і, зокрема, Ю.Тимошенко”.

А.Яценюк також висловив сподівання, що під проектом заяви щодо європейських прагнень України, крім всіх опозиціонерів, поставлять підписи і “наші політичні опоненти - це Партія регіонів”. Він вважає, що проект заяви “збере більше, ніж 400 підписів народних депутатів”.

Він наголосив на необхідності проведення саміту Україна-ЄС. “Ми як опозиція впевнені, що раніше, чи пізніше Україна буде членом ЄС”, - наголосив А.Яценюк.