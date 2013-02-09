Активісти назвали ймовірну причину нічної пожежі в Гостинному дворі

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві співголів громадської організації «Контрактова площа - Гостинний двір» Ігоря Луценка і Владислава Осьмака.

У документі нагадується, що у ніч з 8 на 9 лютого, близько другої години ночі активісти Гостинного двору виявили пожежу на мансардному поверсі (на даху) будівлі. Пожежників викликав учасник акції на захист Гостинного двору Євген Парфьонов.

Внаслідок пожежі дуже пошкоджений дах будівлі, водою під час гасіння залито значні площі будівлі, зокрема, приміщення «УкрНДІпроектреставрації».

У зв'язку з пожежею громадська організація «Контрактова площа — Гостинний двір» заявляє, що демонтаж даху є частиною плану реконструкції, котру зараз намагається провести компанія з кіпрським капіталом «Укрреставрація». Ця приватна корпорація має намір перебудувати мансардний поверх Гостинного двору, накривши його подвір'я скляним дахом і прибудувавши торговельні приміщення на останньому поверсі.

За даними активістів, пожежа виникла якраз у той момент, коли «Укрреставрація» спробувала розпочати капітальне будівництво (реконструкцію) Гостинного двору. «Зараз будь-які капітальні роботи успішно блокуються активістами. Зокрема, на цьому тижні було заблоковано ввезення важкого будівельного обладнання», - зазначається у заяві ГО.

На переконання захисників Гостинного двору, нищення даху означає необхідність відселення науково-дослідного інституту «УкрНДІпроектреставрація», та, можливо, архітектурної бібліотеки з Гостинного двору. Ці два державні заклади, що знаходяться у дворі, є найсерйознішою перешкодою для повномасштабної реконструкції та капітальних будівельних робіт.

Громадські активісти заявляють, що «Укрреставрація» проводила роботи з підготовки до капітального будівництва Гостинного двору з серйозними порушеннями вимог безпеки.

Крім того, за даними авторів заяви, «протягом майже 15 років оренди Гостинного двору «Укрреставрація» здійснила ряд незаконних реконструкцій будівлі, зокрема, добудову приміщень на мансардному поверсі та оснащення їх електричною мережею. Свого часу Фонд держмайна намагався розірвати договір оренди на цій підставі».

Члени громадської організації «Контрактова площа - Гостинний двір» звертаються із заявою до правоохоронних органів, в якій, зокрема, просять відреагувати на незаконні перебудови, зроблені «Укрреставрацією», та встановити, чи не стали вони безпосередньою причиною нинішньої пожежі.

Захисники планують продовжити мирну акцію на захист Гостинного двору.

«Громадсько-культурний центр продовжить свою роботу у Гостинному дворі, незважаючи на непрості обставини», - підкреслили у ГО.

У понеділок,11 лютого, о 10.00 відбудеться прес-конференція захисників Гостинного двору за адресою Станіславського 3, офіс 50 (РІА «Новости»).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі у Києві вночі горів Гостинний двір.

За даними прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пожежа площею 200 кв. м у будівлі виникла о 2.14 на горищі. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджені конструктивні елементи покрівлі. Жертв та постраждалих немає.

До ліквідації пожежі залучалося 19 відділень Головного управління ДСНС України у м. Києві. О 6.30 пожежу локалізовано, о 7.30 - ліквідовано.

Довідка УНІАН. Гостинний двір - торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, збудований у 1809 році замість старого двору (60-ті роки XVIII ст., архітектор Іван Григорович-Барський).

19 липня 2012 року Окружний адміністративний суд Києва відмовився припинити дію постанови Кабінету міністрів № 1380 від 15 серпня 2011 року про виведення Гостинного двору з Державного реєстру пам'яток архітектури і зупинити будівельні роботи на його території.

Також є рішення Київради від 20 вересня 2012 року, згідно з яким депутати передали ПАТ «Спільне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація» в оренду на 5 років земельну ділянку площею 1,02 га на Контрактовій площі, 4, на якій розташований Гостинний двір, для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою.

У відповідь на плани влади зробити у Гостинному дворі торговий центр і частково його перебудувати київські активісти проводили акцію протесту.

3 серпня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України зі сприяння іпотечному кредитуванню», перехідними положеннями якого передбачено, зокрема, внести зміни до Переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, виключивши з нього Гостинний двір.

20 грудня директор «Укрреставрації» Дмитро Ярич заявив, що підприємство має дозвільні документи на реконструкцію Гостинного двору.

14 січня ц.р. голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов заявив, що Гостинний двір та ще 30 будинків історичного Подолу набули правового статусу комплексу пам’яток містобудування місцевого значення. Він послався на відповідний наказ Міністерства культури, ухвалений 21 грудня 2012 року у відповідь на клопотання КМДА. За його словами, тепер об'єкт буде не реконструйовано, а реставровано.