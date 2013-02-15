У ВР пропонують узаконити подвійне громадянство
21:28, 15 лютого 2013Політика
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Народний депутат Лев Миримський (позафракційний) зареєстрував у Верховної Ради законопроект про подвійне громадянство.
Миримський пропонує змінити Конституцію
Про це повідомляється на сайті парламенту.
Зокрема, відповідний проект закону про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо подвійного громадянства в Україні зареєстрований 15 лютого.
Разом з тим текст документа на сайті ВР відсутній.
Як повідомляв УНІАН, Конституцією України передбачено, що в державі існує єдине громадянство.
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