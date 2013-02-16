Янукович: ми не винні, що 20 років Україна не модернізувалася

Про це заявив Президент України Віктор Янукович на зустрічі з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Ми повинні бути відвертими, казати, які в нас є проблеми, хто їх створює чи хто не здатен їх вирішувати», - зазначив Президент.

В.Янукович наголосив, що Україна лише нині стала на шлях модернізації, хоча давно потребувала реформ. «Ми з вами не винні, що 20 років Україна не модернізувалася. Увесь світ рухався вперед, а в нас у країні займалися політикою - хто краще збреше, хто ефективніше обдурить людей. За що всі ці роки йшла боротьба? Не за кращі програми розвитку країни, а йшла боротьба за владу», - сказав Президент.

На переконання глави держави, ефективна модернізація можлива лише за умов ефективної співпраці всіх гілок влади. «Це єдиний ланцюг. Якщо він не працює як механізм, яка буде політика - вона буде незрозумілою», - сказав В.Янукович.

Глава держави нагадав, що вже третій рік поспіль в Україні впроваджуються реформи в різних сферах. Реалізація деяких йде не так швидко, як хотілося б, але поступово відбувається модернізація основних галузей та країни в цілому, констатував він. «Але цей шлях не має альтернативи», - сказав В.Янукович.

На його переконання, такі оновлення також дадуть змогу створити гнучкі механізми реагування на нестабільну економічну ситуацію у світі, котрі допоможуть мінімізувати вплив кризових явищ на українську економіку.

«Зараз дуже важливо усвідомлювати, які є проблеми, які вузькі місця і як на них реагувати в тій чи іншій ситуації, щоб ми мали таку можливість захищати нашу економіку», - додав В.Янукович.

Президент закликає керівників районних державних адміністрацій бути відкритими до діалогу з бізнесом, громадськими організаціями та засобами масової інформації.

«Створювати умови для розвитку бізнесу, застосовувати механізм державно-приватного партнерства, співпрацювати із громадськими організаціями і політичними партіями, щоб знімати гострі питання», - сказав Президент.

За словами В.Януковича, така взаємодія повинна бути системною.

«Якщо ви прийняли рішення йти на ці посади - ви не маєте права працювати погано, навіть добре - ви повинні працювати відмінно», - наголосив Президент.