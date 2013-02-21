Суд щодо скарги Луценка зробив перерву на два тижні

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову сьогодні ухвалив слідчий суддя Печерського райсуду Віктор Кицюк, задовольнивши таким чином клопотання Ю.Луценка та його адвоката щодо надання часу для ознайомлення з копіями матеріалів кримінального провадження у Менській колонії, де відбуває покарання екс-міністр.

Також суд задовольнив клопотання захисту Ю.Луценка щодо відкладення розгляду скарги екс-міністра до моменту зміни підсудності і розгляду Вищим спецсудом України з розгляду цивільних та кримінальних справ, до якого заява була подана адвокатами вчора.

Пояснюючи своє клопотання, адвокат Ігор Фомін зауважив, що воно пов’язане з тим, що у скарзі його підзахисного вказується саме на порушення, які допустили судді Печерського райсуду, а тому є сумнів, що інші їхні колеги не будуть упереджено ставитись під час розгляду цієї скарги.

Сторона захисту просила відкласти розгляд скарги на невизначений час, однак суд ухвалив зробити перерву у засіданні до 11.00 5 березня.

На думку І.Фоміна, “напевно, суд вважає, що Вищий спецсуд до 5 березня може визначитися у територіальній підсудності, хоча це мало вірогідно, враховуючи, що наша касація на перший вирок не призначається до розгляду вже понад півроку”.

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Як повідомляв УНІАН, 26 грудня 2012 року захист Ю.Луценка направив на ім’я генерального прокурора заяву екс-міністра про притягнення до кримінальної відповідальності першого заступника генпрокурора Р.Кузьміна та слідчого С.Войченка за ухвалення ними постанови про затримання та арешт Ю.Луценка 26 грудня 2010 року.

Ю.Луценко також вимагав притягнути до кримінальної відповідальності суддів Печерського райсуду Києва та Апеляційного суду столиці - Марії-Маргарити Пилаєвої, Олександра Беця, Анатолія Кузьміна, Валерія Лашевича, Вікторії Горкавої та Сергія Вовка.

Пізніше Ю.Луценко звернувся до слідчого судді Печерського райсуду Києва із заявою про відкриття за умов нового процесуального законодавства кримінального провадження стосовно прокурорів та суддів, які ухвалювали незаконні рішення про його арешт у 2010 році. Ю.Луценко звернувся до суду у зв'язку з рішенням Генпрокуратури щодо його аналогічної заяви, зареєстрованої 28 грудня 2012 року.

Тоді заяву про кримінальні правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, проте вже 4 січня кримінальне провадження стосовно прокурорів та суддів було закрито "за відсутністю в діях працівників Генеральної прокуратури, суддів складу кримінальних правопорушень".

Екс-міністр у своїй скарзі слідчому судді наголошує, що кримінальне провадження за його заявою було закрито без проведення досудового розслідування та без надання належної юридичної оцінки судових рішень всупереч рішенню Європейського суду з прав людини від 3 липня 2012 року, яке визнано Україною.