В Європі не ризикують казати, наскільки відкрите вікно для України

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив високопосадовий європейський дипломат напередодні запланованого на 25 лютого саміту Україна-ЄС.

“Час обмежений, тому що, виходячи з внутрішніх процедур ЄС, ми до травня маємо зареєструвати відчутний прогрес (у досягненні критеріїв, виписаних у висновках Ради ЄС від 10 грудня 2012 року - УНІАН)”, - сказав він.

Співрозмовник агентства зазначив, що для підписання Угоди про асоціацію до запланованого на листопад Вільнюського саміту “Східного партнерства” внутрішні процедури ЄС з підготовки рішення про підписання мають розпочатися у травні. За словами дипломата, таке рішення має бути узгоджено з усіма країнами-членами ЄС після чого Рада ЄС має його затвердити. При цьому співрозмовник агентства висловив переконання в тому, що підписання Угоди про асоціацію цього року є унікальною можливістю для України.

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“З точки зору можливостей - це унікальна можливість для України стати ближче до ЄС шляхом підписання Угоди про асоціацію”, - сказав співрозмовник агентства.

Він звернув особливу увагу на необхідність розв’язання проблеми вибіркового правосуддя, а також здійснення кроків у реформуванні судової системи з метою недопущення повторення випадків вибіркового правосуддя в майбутньому.

“Вікно можливостей є, але я би не сказав зараз, наскільки воно відчинено”, - сказав європейський дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого ц. р. Кабінет міністрів схвалив план заходів щодо євроінтеграції України на 2013 рік.

Україна і ЄС завершили переговори про Угоду про асоціацію в грудні 2011 року, а 30 березня 2012 року – парафували її.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення про можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною до Вільнюського самміту «Східного партнерства», який має відбутися в листопаді 2013 року, за умови прогресу з боку України у сфері проведення реформи виборчого законодавства, судової реформи, вирішення проблем вибіркового правосуддя і ряду інших реформ, зокрема – у сфері боротьби з корупцією і поліпшення бізнес-клімату.