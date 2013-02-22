Комуніст: ПР не голосує за заяву щодо євроінтеграції, щоб залишити містки до МС

Про таке в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат, член фракції КПУ Спірідон Кілінкаров.

На тему: У ПР заявляють, що вони не підписуватимуть заяву про євроінтеграцію

«Перед тим як був заблокований парламент, було зроблено заяву про готовність прийняти спільну заяву про європейську інтеграцію між Партією регіонів і так званою опозицією. Що ми маємо на сьогоднішній день - ми маємо ситуацію, за якої цю заяву проголосовано в комітеті з європейської інтеграції і вона сьогодні вимагає голосування в парламенті, а парламент не працює. За цю заяву парламент повинен проголосувати. Тобто сьогодні дуже тонко Партія регіонів, використовуючи амбіції опозиції, фактично, не приймає рішення з європейської інтеграції. Таким чином влада намагається залишити містки для співробітництва з Російською Федерацією», - заявив Кілінкаров.