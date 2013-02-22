На Майдані готуються до спілкування з Януковичем: повно міліції і люди зі списками

10:53, 22 лютого 2013
Політика
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На Майдані Незалежності в Києві перед початком трансляції «Діалогу з країною» за участю Президента Віктора Януковича вже зібралося близько 300 осіб.

Майдан Незалежності

Як повідомляють «Коментарі», на Майдані Незалежності  присутні люди з папками, в яких містяться списки з прізвищами та іменами людей. На одній із папок написано «Деснянський район освіта».

Техніка для проведення телетрансляції «Діалогу з країною» вже встановлена, дійство показуватимуть на трьох плазмових екранах.

По периметру Майдану  - патрулі міліціонерів, як у формі, так і в цивільному.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні об 11:00 розпочнеться «Діалог з країною» Президента Віктора Януковича, який транслюватиметься в прямому ефірі Першого національного. Проект покажуть також «1+1», ICTV, «Україна», «Інтер» і 5 канал. "Драматургію" включень засекретили, зіславшись на бажання потішити телеглядачів.

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