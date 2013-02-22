Аваков: через годину-півтори ВР працюватиме
11:29, 22 лютого 2013Політика
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Аваков заявляє, що Верховна Рада вже найближчими годинами може бути розблокована
Аваков розповів про перехідну конструкцію
Народний депутат від «Батьківщини» Арсен Аваков заявляє, що Верховна Рада вже найближчими годинами може бути розблокована.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook близько 10.50.“Розблокуємося. Знайдено перехідну конструкцію забезпечення персонального голосування. Якщо ПР не відмовиться в останню мить, то через годину-півтори працюватимемо”, - написав А.Аваков.
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