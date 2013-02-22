Аваков: через годину-півтори ВР працюватиме

Народний депутат від «Батьківщини» Арсен Аваков заявляє, що Верховна Рада вже найближчими годинами може бути розблокована.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook близько 10.50.

“Розблокуємося. Знайдено перехідну конструкцію забезпечення персонального голосування. Якщо ПР не відмовиться в останню мить, то через годину-півтори працюватимемо”, - написав А.Аваков.