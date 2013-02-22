Королевська зацікавилася здоров'ям дітей, усиновлених іноземцями

19:50, 22 лютого 2013
Політика
565 0

Мінсоцполітики направило лист МЗС з вимогою провести перевірку дітей, усиновлених іноземними громадянами.

Міністр соціальної політики Наталія Королевська

Міністерство соціальної політики ініціює перевірку умов проживання та стану здоров’я всіх дітей, усиновлених іноземними громадянами, які перебувають на обліку в консульських установах і дипломатичних представництвах України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики, про це сьогодні заявила міністр Наталія Королевська.

«Сьогодні ми направили листа Міністерству закордонних справ з вимогою провести перевірку умов проживання та стану здоров’я дітей, усиновлених іноземними громадянами. Ми маємо отримати достовірну інформацію про кожну дитину, яка перебуває на обліку в консульських установах та дипломатичних представництвах України», – зазначила Н.Королевська.

За даними МЗС, станом на 1 лютого 2012 року в закордонних дипломатичних установах на обліку перебувало 21 тис. 721 неповнолітня дитина – громадяни України.

Н.Королевська зазначила, що українці щороку усиновлюють понад 2 тисячі дітей, тоді як іноземцями у 2012 році усиновлено 806 дітей. За правилами, усиновлювачі мають подавати консульській установі чи дипломатичному представництву України не менш як один раз на рік протягом перших трьох років після усиновлення (та в подальшому один раз на три роки до досягнення дитиною вісімнадцяти років) звіт про умови проживання і стан здоров’я дитини.

«На жаль, у деяких країнах показник подання звітів вкрай низький. Наприклад, у США він не перевищує 30%. Переконана, що наша держава повинна більш активно цікавитись долею усиновлених дітей. Ми маємо бути впевнені, що з усиновленою дитиною усе гаразд, незалежно від громадянства усиновлювачів», – резюмувала Н.Королевська.

Довідка УНІАН. Сьогодні ІТАР-ТАСС розповсюдив повідомлення, що у США усиновитель застрелив 13-річного хлопчика з України.

Сигнал про загибель ще однієї прийомної дитини в США надійшов до Посольства Росії у Вашингтоні. Перевірка показала, що він був усиновлений не в Росії, а в Україні, в Донецьку.

Як повідомили російські дипломати, вони проінформували про те, що сталося українських колег і Держдепартамент США.

Загибла дитина не перебувала на російському консульському обліку, і, відповідно, справжні його ім'я і прізвище росіянам невідомі. В Америці його звали Ендрю Артур Батлер, на момент загибелі в червні 2011 року йому було 13 років.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter