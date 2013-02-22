Королевська зацікавилася здоров'ям дітей, усиновлених іноземцями

Міністерство соціальної політики ініціює перевірку умов проживання та стану здоров’я всіх дітей, усиновлених іноземними громадянами, які перебувають на обліку в консульських установах і дипломатичних представництвах України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики, про це сьогодні заявила міністр Наталія Королевська.

«Сьогодні ми направили листа Міністерству закордонних справ з вимогою провести перевірку умов проживання та стану здоров’я дітей, усиновлених іноземними громадянами. Ми маємо отримати достовірну інформацію про кожну дитину, яка перебуває на обліку в консульських установах та дипломатичних представництвах України», – зазначила Н.Королевська.

За даними МЗС, станом на 1 лютого 2012 року в закордонних дипломатичних установах на обліку перебувало 21 тис. 721 неповнолітня дитина – громадяни України.

Н.Королевська зазначила, що українці щороку усиновлюють понад 2 тисячі дітей, тоді як іноземцями у 2012 році усиновлено 806 дітей. За правилами, усиновлювачі мають подавати консульській установі чи дипломатичному представництву України не менш як один раз на рік протягом перших трьох років після усиновлення (та в подальшому один раз на три роки до досягнення дитиною вісімнадцяти років) звіт про умови проживання і стан здоров’я дитини.

«На жаль, у деяких країнах показник подання звітів вкрай низький. Наприклад, у США він не перевищує 30%. Переконана, що наша держава повинна більш активно цікавитись долею усиновлених дітей. Ми маємо бути впевнені, що з усиновленою дитиною усе гаразд, незалежно від громадянства усиновлювачів», – резюмувала Н.Королевська.

Довідка УНІАН. Сьогодні ІТАР-ТАСС розповсюдив повідомлення, що у США усиновитель застрелив 13-річного хлопчика з України.

Сигнал про загибель ще однієї прийомної дитини в США надійшов до Посольства Росії у Вашингтоні. Перевірка показала, що він був усиновлений не в Росії, а в Україні, в Донецьку.

Як повідомили російські дипломати, вони проінформували про те, що сталося українських колег і Держдепартамент США.

Загибла дитина не перебувала на російському консульському обліку, і, відповідно, справжні його ім'я і прізвище росіянам невідомі. В Америці його звали Ендрю Артур Батлер, на момент загибелі в червні 2011 року йому було 13 років.