Тюремники заявили, що прибрали камери з палати Тимошенко

Камери відеоспостереження з палати екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко в Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові демонтовані й засуджена повернулася до своєї палати.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державної пенітенціарної служби України.

«Станом на 19.00 відеокамери із зазначених приміщень ЦКЛ «Укрзалізниці» демонтовані – відеоспостереження співробітниками ДПтС в цих приміщеннях не ведеться. Сама засуджена подякувала керівництву установи за це та повернулась до своєї палати», – йдеться в повідомленні відомства.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня Ю.Тимошенко розпочала акцію громадянської непокори та відмовилася повертатися до своєї лікарняної палати, доки не буде виконано ряд її вимог, зокрема, й до того часу, поки камери відеоспостереження, встановлені в її палаті, не будуть зняті.

Із 8 січня по 22 лютого Ю.Тимошенко перебувала в приміщенні душової кімнати.

Сьогодні під час «Діалогу з країною» Президент України Віктор Янукович сказав, що виступає за демонтаж відеокамер у лікарні, де перебуває засуджена Ю.Тимошенко.

Після цього керівництво Державної пенітенціарної служби доручило начальнику Качанівської виправної колонії, у межах компетенції, прибрати камери відеоспостереження в палаті, де тримається Ю.Тимошенко.