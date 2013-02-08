Могилянка програла Табачнику в суді

Окружний адміністративний суд Києва 7 лютого відмовив у позові Національному університету "Києво-Могилянська академія" до Міністерства освіти і науки, молоді і спорту.

Як повідомляє «КоммерсантЪ – Украина», 3 січня виш спробував у судовому порядку оспорити відмову Міносвіти погоджувати правила прийому до НАУКМА на 2013 рік. Раніше студентам дозволялося вступати на будь-який напрямок магістрату незалежно від напрямку одержаного кваліфікаційно-освітнього рівня бакалавра. Наприклад, бакалавр за фахом "економіка" міг продовжити одержувати ступінь магістра за фахом "журналістика". У Міносвіти ж заявили, що студентам дозволено вступати лише на той напрям магістрату, за яким було закінчено бакалаврат.

Окружною адмінсуд визнав вимоги позивача "законодавчо не підтвердженими і такими, що не підлягають задоволенню".

Представники вишу вважають рішення суду несправедливим і не розуміють, чому Міносвіти дозволило НАУКМА проводити перехресне навчання лише за деякими видами спеціальностей.

"Наприклад, бакалаврам-економістам міністерство дозволило вступати на магістрат з журналістики, але заборонило на фінанси. Бакалаврам-політологам не дозволили одержувати ступінь магістра з філософії, а соціологам - вчитися на магістра з політології, хоча напрямки схожі", - сказав адвокат фірми ЛББК, яка представляє інтереси НАУКМА у суді, Андрій Гук.

За його словами, суд проігнорував норми Болонського процесу про вільний вибір студентами напрямку навчання, і тому Національний університет "Києво-Могилянська академія" шукатиме справедливості вже в апеляційному суді.

"Суд ухвалив, що напрямок освітньо-кваліфікаційного рівня магістра має відповідати напрямку бакалаврату. Ми з цим не згодні і подаватимемо апеляцію - аж до Європейського суду з прав людини", - сказав А.Гук. На його думку, за наявності спірних законодавчих норм суд зобов'язаний тлумачити ці норми на користь осіб, до яких ці норми застосовуються, в даному разі — на користь студентів.