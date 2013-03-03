«Свобода» заявляє про порушення на довиборах у Закарпатті

Сьогодні у Закарпатській області відбуваються проміжні вибори в обласну раду у п’яти округах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода», Закарпатська обласна організація ВО «Свобода» зафіксувала перші порушення виборчого процесу. Перші порушення зафіксовані на дільницях в Мукачівському районі (округ № 36).

За даними спостерігачів, у селі Позняківці на дільниці члени комісії видають бюлетені без пред’явлення паспорта громадянина України, що є прямим порушенням виборчого законодавства, зауважила у прес-службі ВО «Свобода». За їх інформацією, в селах Лісарня, Позняківці, Щасливе, смт Чинадієво та інших, відсутні інформаційні плакати про кандидата в депутати Закарпатської обласної ради свободівця Олега Куцина.

Також у селі Павшине спостерігачі виявили організовану «карусель» на користь провладного кандидата.

У прес-службі нагадали, що практично всім спостерігачам від ВО ”Свобода” у 5-му виборчому окрузі (м. Мукачеве) відмовили у реєстрації.