9 регіоналів переконували журналістів, що вони не є сумісниками

Як передає кореспондент УНІАН, з цього приводу у ВР відбувся брифінг за участю 8 депутатів і однієї помічниці депутата.

Цей брифінг вів лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

Він зазначив, що сьогодні в ЗМІ був оприлюднений список депутатів із Партії регіонів, які нібито є сумісниками.

За його словами, цей брифінг організований з тим, щоб переконати журналістів, що «передергивание» фактів не найкращий метод роботи в політиці”.

Він додав, що представники опозиції перш ніж висувати звинувачення мали б переконатися у достовірності фактів.

На брифінгу виступив народний депутат України Олег Шаблатович, який повідомив, що припинив підприємницьку діяльність 7 квітня 2010 року.

Інший народний депутат України Дмитро Шпенов повідомив, що написав заяву про призупинення адвокатської діяльності 11 листопада 2012 року.

Народний депутат Олександр Герега повідомив, що написав заяву про припинення підприємницької діяльності 20 листопада 2012 року. За його словами, потім відбувався процес згідно з законодавством щодо перевірки і тому лише 28 лютого 2013 року було рішення про припинення підприємницької діяльності.

Народний депутат Артем Семенюк повідомив, що подав заяву про припинення підприємницької діяльності 7 грудня 2012 року.

Народний депутат Сергій Горохов повідомив, що написав заяву про припинення підприємницької діяльності 19 листопада 2012 року. За його словами, він не робить нічого для того, щоб прискорити цей процес в податковій службі та в пенсійному фонді, оскільки б це носило ознаки корупції.

Народний депутат Юрій Шаповалов повідомив, що написав заяву про припинення підприємницької діяльності 7 грудня 2012 року. Він наголосив, що підприємницьку діяльність не веде.

Народний депутат Віктор Бондар заявив: “Не маю що складати на сьогодні, оскільки ніякої підприємницької діяльності не веду”. За його словами, його прізвище було випадково названо в списку сумісників. “Просто назвали однофамільця”, - підкреслив він.

Ще один народний депутат Олександр Біловол наголосив, що ніколи не був засновником ніяких комерційних фірм і ніяких підприємств. За його словами, він підприємницькою діяльністю не займався і тому ні про яке сумісництво не йдеться.

На брифінгу також була помічник народного депутата України Віталія Грушевського Тетяна Томашевська. Вона повідомила, що народний депутат хворий, тому вона за нього озвучить інформацію про те, що він подав заяву про припинення підприємницької діяльності 19 листопада 2012 року.

Лідер фракції ПР О.Єфремов зазначив, що на засіданні фракції була чітка вимога до народних депутатів, щоб вони не суміщали депутатські повноваження з іншими видами діяльності, які заборонені законодавством України.

На уточнююче запитання журналістів, чи буде Таїсія Повалій складати депутатські повноваження, оскільки вона веде концертну діяльність, О.Єфремов відповів, що на сьогодні ніякого подання щодо неї в регламентному комітеті немає.

Він зазначив, що відповідно до законодавства України в принципі народний депутат може суміщати депутатські повноваження з творчою, але не комерційною діяльністю.