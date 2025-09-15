Найвигіднішим варіантом зарядити електромобіль залишається домашня розетка.

З 1 вересня 2025 року у низці областей зросли тарифи на розподіл електроенергії для споживачів, але більшість електрозаправок (ЕЗС) залишили ціни без змін. Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку.

Більшість власників електромобілів на українському парку мають акумулятори ємністю понад 50 кВт-год, які можна відносити до категорії "далекобійних", або щонайменше до таких, котрі придатні до міжобласних поїздок.

Експерти відмічають, що одна з мереж додала гривню за швидке заряджання, натомість ще один оператор зменшив тарифи, на 1,50 грн за підключення зі змінним струмом (AC), та на 1,91 грн за зарядку постійним струмом (DC).

Зазначається, що середня ціна кіловат-години отриманої через АС-порт цього місяця складає 15,27 грн (-0,25 грн), через DC-порт - 17,77 грн (-0,15 грн). Фахівці відмічають, що вищі тарифи частіше на придорожніх ЕЗС, особливо якщо вони швидкісні. Менші тарифи переважно на ЕЗС, котрі розміщені на паркінгах готелів, торгових центрів, ресторанів тощо.

За словами експертів, найвигіднішим варіантом залишається домашня розетка, особливо якщо є двозонний лічильник електроенергії. Це повільно, у кращому разі до 100-150 км за ніч при віддачі у 3 кВт, але й найменш затратно - приблизно як за порцію кави у кіоску.

"Заряджати машину на ЕЗС дорожче, однак тут платимо за швидкість (орієнтовно від 20 хв до 1 год до "повного"), та можливість здійснення міжобласних поїздок, або й локальних, для тих, хто не має можливості користуватися домашньою розеткою, але вже встиг зрозуміти що переваги електромобіля не лише у його економності", - додали фахівці.

Ринок електромобілів - останні новини

У серпні український автопарк поповнився на трохи більше 6 тисяч електромобілів (BEV) з пробігом. Лідером імпорту вживаних електрокарів традиційно залишається Tesla. Також у трійці лідерів Nissan та KIA, які пропонують надійні та доступні авто.

Раніше у Top Speed представили 10 дуже надійних електромобілів з пробігом. Переможцем рейтингу тоді виявився Hyundai Kona Electric. За словами фахівців, якість збірки цієї моделі перебуває на дуже високому рівні.

