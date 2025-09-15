Приносити монети можна до відділень банків "Ощадбанк" та ПУМБ.

Національний банк України разом із UAnimals розпочинають благодійну акцію #PowerCoins, щоб допомогти тваринам, які постраждали від війни.

Як повідомили в НБУ, з 15 вересня до 28 листопада по всій Україні проводиться збір монет номіналом 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень.

Зазначається, що зібрані гроші перетворяться на корм для евакуйованих тварин, лікування поранених і хворих пухнастиків та облаштування безпечних вольєрів у притулках.

Щоб долучитися до ініціативи, достатньо зібрати та віднести монети до найближчого відділення банків-партнерів акції: "Ощадбанк" чи ПУМБ. Банк перерахує ці кошти на рахунок фонду UAnimals.

"До акції можуть долучатися колективи та збирати монети в закладах освіти, на підприємствах, в організаціях та інших установах", - додали у прес-службі.

Збір монет на благодійність – інші новини

Національний банк вже не вперше влаштовує благодійні збори монет. Так, у 2022 та 2023 роках регулятор проводив акцію "Смілива гривня", в рамках якої українці приносили монети номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень для потреб ЗСУ.

У 2024 році разом із Superhumans Center НБУ проводив акцію #SuperCoins із збору монет на потреби українських військових, які постраждали внаслідок бойових дій.

