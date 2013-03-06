У Тягнибока жевріє невеличка надія на чудо у ВАСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам у кулуарах Верховної Ради.

“У мене жевріє невеличка надія, що все-таки чудо станеться”, - сказав він.

За його словами, двоє з п’яти членів колегії, які ведуть суд, рік тому були учасниками аналогічного судового процесу “ВР проти Каськіва”.

“І тоді вони ухвалили рішення на користь Каськіва, який був чітко призначений Президентом України на посаду керівника державного агентства, був указ про його призначення. І вони тоді стали на сторону народного депутата”, - сказав О.Тягнибок. (6 жовтня 2011 року голова Регламентного комітету ВР Володимир Макєєнко повідомив, що судова інстанція, до якої звернувся голова Верховної Ради України Володимир Литвин, не вбачає підстав для дострокового припинення депутатських повноважень Владислава Каськіва, незважаючи на те, що він суміщає депутатський мандат з посадою у виконавчій владі - є головою Держагентства з інвестицій та управління національними проектами – УНІАН).

На тему: ВАСУ близько 17.00 вирішить долю мандата Власенка

Він висловив переконання, що сторона захисту під час судового засідання “була блискучою”, а доказова база на 100 відсотків на користь С.Власенка.

“Не ясно, з яких причин надали ще сьогодні додатково представника позивача від голови ВР, але він зовсім нічого не казав, був ніякий”, - сказав О.Тягнибок.

І додав, що негативний висновок суду означатиме “політичний підтекст” справи.

Крім того, О.Тягнибок на запитання журналістів, що робитиме опозиція у разі винесення негативного рішення, зауважив, що на сьогодні депутати від опозиції після закінчення часу пленарного засідання - 14.00, не мають наміру повертатися до сесійної зали.

“Є завтрашній день, будемо ухвалювати рішення. Є кілька варіантів розвитку подій”, - сказав О.Тягнибок і додав, що якщо Партія регіонів заблокує трибуну, то “ми через три хвилини її розблокуємо, ми тільки того й чекаємо”.

Як повідомляв УНІАН, голова ВР Володимир Рибак вніс до ВАСУ подання щодо можливості позбавлення Сергія Власенка депутатського мандата у зв’язку з тим, що він незаконно суміщає депутатську діяльність із адвокатською. В опозиції цей позов називають незаконним і заявляють про фальсифікацію рішення Регламентного комітету ВР, на підставі якого В.Рибак вніс подання до суду. Через це з 5 березня фракції опозиції заблокували трибуну і президію ВР.

Сьогодні, 6 березня, ВАСУ має винести рішення з цього питання.