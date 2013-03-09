Опозиція з наступного тижня починає «піднімати людей»

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», А.Яценюк підкреслив, що нинішній день для опозиції є знаковим, «тому що ми оголошуємо народні віче і народне повстання проти цього режиму сьогодні біля Тараса Шевченка».

Він наголосив, що Тарас Шевченко «багато що нам заповів, але багато з того ми не виконали».

«Він казав, що треба встати. Встати з колін і йти боротись за свою волю, за волю і свободу кожної людини, за волю нашої держави і за свою рідну землю. Багато часу пройшло, і багато нам треба зробити», - зауважив А.Яценюк.

«Сьогодні, коли ми кажемо про свободу і волю, це не просто слова. Чи є ми вільними, якщо в країні немає роботи, немає пенсії і заробітної плати? Чи є ми вільними, якщо наші діти не мають належної освіти? Чи є ми вільними, якщо нашу державу тягнуть назад у темне радянське минуле, яке називається Митний союз, а раніше називалось Радянським Союзом. Чи здатні ми це змінити? Так, і ми це зробимо», - наголосив голова фракції «Батьківщина».

За словами А.Яценюка, ще півроку тому мало хто сподівався, що парламент, який був «ручним парламентом Президента Януковича протягом останніх трьох років», «покаже, що тепер Янукович не контролює Верховну Раду».

«Ми контролюємо парламент, ми блокуємо парламент і не даємо їм приймати антиукраїнські й антинародні закони. Вистачить пенсійних реформ, податкових реформ, вистачить експериментів над Україною та українцями», - заявив А.Яценюк.

«Але цього мало. Ми як опозиція прийняли рішення, що треба йти в народ, треба просити вас вставати. Наступного тижня ми поїдемо проводити народні віче, піднімати людей і звертатися до них з одним: Ніхто нас ніколи не переборе. Ми сильні, і йдемо вперед до перемоги», – наголосив він.

На переконання голови фракції «Батьківщина», без підтримки людей не може бути жодної політичної чи економічної перемоги. «Люди хочуть почути слово і відчути, що є ті, хто будуть боротися за їхні права. І ми готові пожертвувати всім для того, щоб кожен громадянин в цій країні знав – він тут керує, він має право по відношенню до влади, а не влада має право по відношенню до українського громадянина», - сказав А.Яценюк.

«Із цим ми їдемо в народ до українців - щоб вони підтримали в першу чергу себе, свою країну, свою родину і своє майбутнє», - підкреслив він.