Опитування: 76% українців не вірять, що Тимошенко замовила Щербаня

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Респондентам було поставлено запитання: "Чи вірите ви в те, що Тимошенко замовила вбивство Щербаня?".

Дослідження показало, що переважна більшість населення України, а саме 76%, не вірять в те, що Тимошенко замовила це вбивство, 24% респондентів вірять у таку можливість, пише Українська правда.

При цьому, в усіх регіонах країни більшість населення не вірить, що Тимошенко замовила вбивство.

Переважна більшість тих, хто вірить у можливість замовлення вбивства сконцентрована у Східному та Південному регіонах (однаково 37%), але кількість тих, хто не вірить значно більша (64% в Східному і 63% в Південному регіонах).

Найбільше тих, хто не вірить в таку можливість - серед мешканців Західного (90%) та Центрального (87%) регіонів.

Немає такої партії, більшість прихильників якої вірили б у замовлення.

Більш за все тих, хто вірить у можливість замовлення Тимошенко вбивства Щербаня, серед електорату Партії регіонів (41%), проте більше половини прибічників Партії регіонів не вірять в таку можливість (59%).

Так само серед прибічників Компартії більше тих, хто не вірять в можливість замовлення (63%), вірять 37% представників електорату цієї партії.

Найбільша кількість тих, хто не вірить в можливість замовлення – серед електорату опозиційних партій: "Батьківщини" та "Фронт змін" (однаково 96%), "Свобода" (92%), дещо менше серед прибічників "Удар" Віталія Кличка (85%).

Серед жінок дещо більше тих, хто не вірить у можливість замовлення Тимошенко вбивства Щербаня ніж серед чоловіків (78% проти 75%); 25% чоловіків та 22% жінок припускають таку можливість.

З віком кількість тих, хто вірить у можливість замовлення зростає - найменше таких серед молоді віком 18-29 років (21%), найбільше – серед людей віком 60-69 років (27%).

Найбільше тих, хто не вірить у можливість замовлення Тимошенко вбивства Щербаня серед молоді та представників середнього віку – 18-29 років (79%) та 30-39 років (78%).

За рівнем освіти істотних розбіжностей не виявлено.

Опитування проводилося з 8 по 17 лютого 2013 року. Методом інтерв'ю опитано 2032 респонденти, що мешкають в усіх областях країни.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: 3.3% для показників близьких до 50%; 2,8% - для показників близьких до 25%; 2,0% - для показників близьких до 10% та 1,4% - для показників близьких до 5%.