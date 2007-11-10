Табачник розповів про пропаганду, налякані еліти та край прірви

Віце-прем`єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК прогнозує подальшу радикалізацію українського політикуму і суспільства.

Таку думку Д.ТАБАЧНИК висловив в авторській статті «Качиний суп» по-українськи», опублікованій у газеті «Кіевскій телеграфъ» (№45 від 9-15 листопада 2007 року).

«Небезпечного піку ці настрої досягли в 2004 році. Тоді еліти, перелякані результатом власної пропаганди, зупинилися на краю прірви. Радикальні настрої виборців не були легітимізовані політиками, і країна зберегла формальну єдність. Проте настрої мас нікуди не поділися, навпаки, одного разу запущений механізм протистояння набирає оберти. Навіть останні вибори показали, що в обох таборах слабшає помірне крило і набирають силу радикали», - пише Д.ТАБАЧНИК.

На його думку, подальша радикалізація українського політикуму загрожує перерости в незворотну радикалізацію всього суспільства. «Вже на наступних виборах «НУ-НС» ризикує припинити існування як серйозна політична сила, оскільки його переграють радикали-популісти з БЮТ. А Партія регіонів, яка втратила на цих виборах близько 200 тис. голосів, на наступних ризикує недолічитися вже мільйонів, а з часом повторити шлях «НУ-НС», якщо не прислухається до вимог своїх виборців і не радикалізу. позицію. На її місце прийдуть або комуністи, або відроджені об`єднані есдеки, або хтось третій. Наприклад, блок "Батьківщина", що набирає силу в Одесі, або українофобствуючі радикали з Криму», - вважає він.

Віце-прем`єр вважає, подальша радикалізація може привести до розколу країни – з громадянською війною або без неї. «Альтернативою божевільному нагнітанню низинних пристрастей, пошуку «не таких» і роздуванню фобій виборців Заходу і Сходу може і повинна стати робота відповідальних партій з електоратом. Ми повинні зрозуміти, що якщо не лізти один до одного зі своїм статутом, можна спокійно жити в одній державі, не поділяючи цінностей один одного. Врешті-решт, жителю Донецька абсолютно все одно, які пам`ятники ставлять у Львові і на честь кого називають вулиці, так само і львів`янину не повинно бути ніякого діла якою мовою говорять у Донецьку і кому ставлять пам`ятники в Одесі», - пояснює Д.ТАБАЧНИК.

На його думку, політичні сили мають виключити із суспільної дискусії роз`єднуючі проблеми і запропонувати виборцям програму розвитку української державності, котра, з одного боку, влаштувала б Захід і Схід одночасно, а з другого боку - була б привабливіша за «бютівський» популізм.