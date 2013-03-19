Азаров сьогодні вийде в прямий ефір

Сьогодні прем’єр-міністр України Микола Азаров дасть прес-конференцію для центральних, регіональних та іноземних засобів масової інформації. Як повідомляє Урядовий портал, прес-конференція відбудеться в Клубі Кабінету Міністрів України (вул. Інститутська, 7), початок - об 11:00.

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Планується також, що з 14:00 до 16:00 на запитання журналістів відповідатимуть перший віце-прем’єр-міністр Сергій Арбузов та віце-прем’єр-міністр Юрій Бойко.

Прес-конференція Миколи Азарова транслюватиметься у прямому ефірі Першого Національного каналу України та на персональній сторінці Миколи Азарова у соціальній мережі Facebook.