У Донецьку помер один з фігурантів «плівок Мельниченка»

Цей факт кореспондентові УНІАН підтвердили одна з колишніх його вузівських однокурсниць-одногрупниць, а також колега-адвокат з Донецької обласної колегії адвокатів, пославшись на інформацію, одержану від родичів С.Салова.

За словами адвокатів, С.Салов останнім часом хворів на цукровий діабет, але в лютому поточного року ще брав участь у судових засіданнях, захищаючи своїх клієнтів.

Як повідомляв УНІАН, С.Салов у березні 2011 року, як «фігурант записів майора Мельниченка», звертався до генерального прокурора Віктора Пшонки з проханням порушити кримінальну справу проти екс-президента України Леоніда Кучми за погрозу судді.

Адвокат нагадав В.Пшонці, що “колишній Президент України Л.Кучма (квітень 2000 р.), чинив тиск на органи правосуддя і на тодішнього губернатора Донецької області Віктора Януковича, наказував останньому «натиснути на суддю, який веде справу Салова». (С.Салов згадує, що дослівно Л.Кучма вимагав від В.Януковича «підвісити його (суддю, який веде справу) за яйця, хай повисить цілу ніч»).

«В результаті цих злочинних дій Л.Кучми я був незаконно засуджений всіма судами України, і лише через 6 років, завдяки рішенню Європейського суду з прав людини в м. Страсбурзі, виправданий і відновлений у правах», - писав тоді в своїй заяві С.Салов.

Крім того, С.Салов просив В.Пшонку визнати його потерпілим у справі і колишнього губернатора Донецької області В.Януковича.

С.Салов просив генпрокурора «визнати доказом у справі відповідний фрагмент аудіозапису М.Мельниченка в кабінеті колишнього Президента Л.Кучми (квітень 2000 р.)».

Довідка УНІАН. У день виборів 31 жовтня 1999 року адвоката С.Салова затримали правоохоронці. Знайдені в його сумці п'ять фальшивих екземплярів газети «Голос України», в статті якої йшла мова про те, що нібито Л.Кучма помер, а країною править його двійник, послужили приводом для звинувачення адвоката в наклепі.

С.Салов тоді стверджував, що просто дістав ці газети з своєї поштової скриньки.

Спочатку суддя Куйбишевського райсуду Донецька Олександр Тупицький відправив справу на дорозслідування, але потім, після втручання ГПУ, визнав С.Салова винним в особливо тяжкому злочині, давши йому 5 років з відстроченням вироку на 2 роки. В цілому за гратами адвокат провів 8 місяців і добився скасування вироку лише через ЄСПЛ.