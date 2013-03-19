Комуністи в ВР оголосили свій ультиматум

Під час виголошення у Верховній Раді України лідером фракції Компартії Петром Симоненком свого виступу російською мовою народні депутати з фракції «Свобода» скандують: «українська!»

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому П.Симоненко продовжує виступ.

З того, що можна було почути з його виступу, попри скандування, стало відомо, що фракція КПУ не голосуватиме за питання порядку денного до того часу, поки не будуть виконані їхні вимоги зокрема щодо відміни пенсійної реформи.

П.Симоненко заявив, що фракція проголосує за порядок денний другої сесії ВР, а потім не голосуватиме за питання, які сьогодні внесені до порядку денного.

Як підкреслив П.Симоненко, фракція КПУ після голосування про порядок денний другої сесії “ні за один із проектів законів голосувати не буде, доки не будуть вирішені питання про відміну пенсійної реформи і не буде відновлено законне право жінок виходити на пенсію в 55 років, а чоловіків в 60 років”.

Він наголосив, що фракція не буде голосувати доти, доки не буде скасована медична реформа, яка призвела до закриття лікарень та скорочення кількості лікарів.

П.Симоненко також наголосив, що фракція КПУ вимагає введення 0,5% пені за те, що не виплачується заробітна плата людям, і віддавати кошти, одержані з цієї пені тим, кому заборговано заробітну плату.

Фракція КПУ також вимагає, щоб уряд відзвітував з приводу того, “чому немає програми діяльності уряду”.

Лідер КПУ зазначив, що уряд також має дати інформацію як вплинув на економіку України вступ до СОТ. Він наголосив, що “саме митний союз - це майбутнє України”.

П.Симоненко також вимагає з’ясувати ситуацію із Тернопільською областю, оскільки там не затверджено обласний бюджет і в той же час йде фінансування “з порушенням законодавства”.