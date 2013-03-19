Нардепи нарешті розібралися з порядком денним на тиждень

Верховна Рада України затвердила порядок денний поточного пленарного тижня, 19-22 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосувало 382 народних депутати із 410, зареєстрованих у залі.

Зокрема, цього тижня планується розглянути проект постанови щодо екологічних проблем видобування сланцевого газу в Україні, проект постанови про стан подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, проект постанови про стан дотримання прав людини в Україні, про стан виконання судових рішень в Україні.

Також планується розглянути закон України “Про розвиток виробництва та споживання біологічних палив” з пропозиціями президента.

Також планується розглянути питання щодо створення тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування фактів антиконституційного перегляду владою волевиявлення українського народу на парламентських виборах 2012 року.