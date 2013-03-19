Арбузов - про стосунки з Олександром Януковичем: Зараз ніякі
15:53, 19 березня 2013Політика
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Колишній голова Національного банку і нинішній перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов не отримував пропозиції обійняти посаду прем'єр-міністра країни.
Сергій Арбузов: Була ситуація, яку зараз демонізували
Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Арбузов заявив у коментарі журналістам після прес-конференції в Кабінеті міністрів.
"Ні, я не отримував пропозиції (стати прем'єром - УНІАН)", - сказав С.Арбузов.
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При цьому, відповідаючи на запитання журналістів, він зазначив, що зараз не має якихось особливих відносин із старшим сином Президента Олександром Януковичем.
Відповідаючи на запитання, які у нього стосунки з О.Януковичем, С.Арбузов сказав: "Зараз ніякі. Була ситуація, яку зараз демонізували, розповіли, що це чи не основна причина, чому в цій країні все відбувається. Насправді це не так. Тут багато видуманого".
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