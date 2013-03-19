Арбузов заперечує, що володіє медіа-активами
15:21, 19 березня 2013Політика
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Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов спростовує інформацію про те, що він є власником будь-яких медіа-активів, включаючи газети і телеканал БТБ.
Сергій Арбузов запевняє, що продав всі свої активи
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Кабінеті міністрів.
«Коли я йшов працювати в Національний банк, я продав всі свої активи. БТБ - це власність Нацбанку України, хоча канал створювався в той момент, коли я був там керівником», - сказав С.Арбузов.
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