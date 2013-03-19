Арбузов заперечує, що володіє медіа-активами

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Коли я йшов працювати в Національний банк, я продав всі свої активи. БТБ - це власність Нацбанку України, хоча канал створювався в той момент, коли я був там керівником», - сказав С.Арбузов.