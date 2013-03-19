Юристи: Україна має шанси виграти Стокгольмський суд проти Газпрому

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили юристи - директор юридичної компанії «Lions Litigate» Станіслав Батрін і голова громадської організації «Українське юридичне товариство» Олег Березюк.

«У нас є всі підстави вважати, що якщо Кабмін зобов'яже «Нафтогаз» звернутися до Стокгольмського арбітражного суду і поставити питання про визнання газового контракту, який є кабальним для України, недійсним, то суд ухвалить рішення на користь «Нафтогазу», - сказав О.Березюк.

При цьому С.Батрін нагадав журналістам, що він раніше подав до суду на Кабінет міністрів і Фонд держмайна з вимогою визнати недійсними контракт на поставки газу від 2009 року між "Газпромом" і "Нафтогазом", оскільки вони суперечать інтересам України. У разі позитивного рішення суду у цій справі, уряд повинен зобов'язати вітчизняного газового монополіста подати позов до Стокгольмського арбітражного суду.

«У мене як у громадянина України виникло питання про розбіжність у позиціях Президента України і глави уряду. Якщо в 2011 році Президент публічно і офіційно заявляє, що позов готовий, то чому через півтора року після цієї дискусії Кабінет міністрів офіційно заявляє, що не переглядатиме газові контракти?», - спитав С.Батрін.

Присутній на прес-конференції доктор юридичних наук, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія" (НАУКМА) Владимир Василенко заявив, що позиція С.Батріна з юридичної точки зору бездоганна.

«Але обов'язком держави є забезпечення умов діяльності суб'єктів господарювання, щоб забезпечити потреби суспільства і громадян. Тому, якщо суб'єкт господарювання або будь-який громадянин своїми діями заподіює шкоду державі, то держава може анулювати акти, які приймає суб'єкт господарювання або громадянин», - зазначив В.Василенко.

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст "Газпром" відмовляється найближчим часом переглядати ціну на газ для України, незважаючи на наполегливі прохання Києва про зниження ціни на блакитне паливо.

У вересні 2011 року Президент України Віктор Янукович повідомив, що Україна фактично підготувала матеріали для розв’язання у міжнародному арбітражі газового спору з Росією. Проте пізніше члени уряду, включаючи прем'єра М.Азарова, заявляли, що сподіваються досягти компромісу щодо ціни на газ у ході переговорів.

Згідно із контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила у першому кварталі 2013 року близько 406 доларів за тисячу кубометрів, що є найвищою ціною в Європі.

Минулого року Польща добилася понад 15% знижки на російський газ, що поставлявся до Польщі, після того, як ініціювала процедуру подачі позову проти "Газпрому" в Міжнародний арбітраж в Стокгольмі в листопаді 2011 року.

За останні три роки російська газова монополія погодилася знизити ціни на газ, в середньому, на 10% для понад п'ятнадцяти своїх клієнтів у Німеччині, Франції, Італії, Австрії, Словаччині, Польщі.