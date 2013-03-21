Янукович зустрінеться у Варшаві з президентами Польщі й Угорщини

Як повідомляє офіційний сайт польского президента, глави держав планують обговорити питання європейської інтеграції України та разом подивитися футбольний матч між збірними Польщі та України в рамках відбіркового туру на чемпіонат світу 2014 року.

Б.Коморовський планує також провести двосторонню зустріч з Віктором Януковичем.

"Головною темою розмов будуть стосунки між Україною та Європейським союзом в контексті реалізації українською владою умов для підписання договору про асоціацію під час саміту Східного партнерства в листопаді у Вільно", - відзначив міністр канцелярії польського президента Яромір Соколовський.

Згідно повідомлення, Президент Польщі також обговорював питання європейської інтеграції України з віце-президентом США Джо Байдоном минулого понеділка у Римі.

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Як повідомляв УНІАН, 21 лютого у польській Віслі відбулися трьохсторонні переговори Президента України з главами Польщі та Словаччини, на яких сторони обговорювали питання європейської інтеграції Української держави.

Довідка УНІАН. Україна та Євросоюз заявляють про бажання підписати парафований минулого року договір про асоціацію, котрий передбачає створення поглибленої зони вільної торгівлі, на саміті "Східного партнерства" у листопаді 2013 року.

Водночас, на думку експертів, найбільшою перешкодою для підписання документу залишається справа Юлії Тимошенко та Юрія Луценка.