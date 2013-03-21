Президент Польщі непокоїться, що Україна попливе в інший бік

Про це Б.Коморовський заявив після того, як керівник польської дипломатії Радослав Сікорський представив у Сеймі пріоритети зовнішньої політики країни на 2013 рік.

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За словами Президента, «непідписання цієї Угоди про асоціацію може означати, що Україна дрейфуватиме у зовсім іншому напрямку, ніж Євросоюз, а це, в дальшій перспективі, може мати негативний вплив на геополітичну ситуацію в нашому регіоні», повідомляє Польське радіо.

Нагадаємо, що ЄС відкладав підписання Угоди про асоціацію ЄС-Україна у зв'язку з погіршенням ситуації в Україні в галузі судочинства. Йдеться, передусім, про політично вмотивоване – на переконання Брюсселя – ув’язнення колишньої прем’єрки України Юлії Тимошенко та інших опозиційних політиків. Європейський Союз висунув Києву умови підписання Угоди про асоціацію: відмова від використання судочинства з політичними цілями, прийняття чіткого та повноцінного Виборчого кодексу і реальні реформи на введення стандартів правової держави.