Експерт розповів, чому Коморовський уникає критики щодо України
Коморовський уникає критики України, аби вона не стала Білоруссю, розповів польський експерт.
Президент Польщі Броніслав Коморовський продовжує оптимістично оцінювати перспективи європейської інтеграції України та уникає публічної критики української влади, аби не відштовхнути свого найбільшого безпосереднього східного сусіда на шлях Білорусі.
Таку думку в коментарі УНІАН висловив польський експерт, працівник Інституту міжнародних відносин Варшавського університету Анджей Шептицький.
Він відзначив, що Президент Польщі дотримується традиційної політики польської влади, яка зацікавлена інтеграцією України з Європейським Союзом та всіляко намагається сприяти цьому процесу.
"Багато лідерів західних держав розказують, як гарно говориться з Президентом Росії Володимиром Путіним, і це нікого не дивує ... Хтось має справи з Росією, а ми - маємо з Україною", - сказав аналітик.
А.Шептицький зазначив, що бойкотування української влади за поточну ситуацію, яку критикують багато європейських політиків, привело б лише до "білоруського сценарію" - замороження відносин між Польщею та Україною.
Польська влада в цьому не зацікавлена і тому, попри наявні проблеми, залишається позитивно налаштованою на перспективи підписання Угоди про асоціацію України з ЄС ще в цьому році.
"Якщо Коморовський вийде і скаже, що все погано і Угоду ніколи не буде підписано, то це буде вода на млин усіх тих, хто проти співпраці України з ЄС", - зазначив він.
А.Шептицький наголосив, що такі дії нашкодили би Польщі, України та Євросоюзу, і власне тому глава Польської держави продовжує більш позитивно коментувати українську ситуацію.
Як повідомляв УНІАН, Б.Коморовський після сьогоднішньої зустріч з Президентом України Віктором Януковичем та Президентом Словаччини Іваном Гашпаровичем позитивно оцінив її результати, висловивши переконання, що найближчим часом будуть усунуті перешкоди для підписання Угоди про асоціацію України з ЄС восени 2013 року.
Б.Коморовський неодноразово публічно закликав українську владу звільнити ув'язнену екс-главу уряду України Юлію Тимошенко, називаючи її справу перешкодою євроінтеграції українців.
Водночас, представники польської влади кілька разів публічно відзначали важливість якнайшвидшого підписання Угоди про асоціацію з Україною, що, на їхню думку, допоможе вирішити частину наявних в країні проблем, в тому числі, пов'язаних з ув'язненими політиками.