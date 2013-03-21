Янукович ввів нових людей до складу Ради регіонів

Президент України Віктор Янукович своїм указом № 147/2013 вніс зміни до складу Ради регіонів.

Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з указом, до складу Ради регіонів введено таких осіб: голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (за згодою) Євгеній Гєллєр; голова Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування (за згодою) Давид Жванія; голова Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики (за згодою) Спірідон Кілінкаров; голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Ніколаєнко та голова Львівської обласної державної адміністрації Віктор Шемчук.

У складі Ради регіонів затверджено Сергія Ларіна - заступника глави Адміністрації Президента України, призначивши його виконавчим секретарем Ради регіонів, та Станіслава Скубашевського - радника Президента України (поза штатом), увільнивши його від виконання обов'язків виконавчого секретаря Ради регіонів;

Цим документом зі складу Ради регіонів виведено Михайла Костюка.