Рибак би перекроїв Конституцію з розмахом

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер парламенту сказав у своєму виступі на засіданні Ради регіонів.

За його словами, успіх цієї конституційної реформи залежатиме від спільної відповідальності законодавчої та виконавчої влади.

“Від того, як ми згуртуємо наші зусилля, і залежатиме кінцевий результат”, - вважає В.Рибак.

Він нагадав, що сьогодні працює Конституційна асамблея, яка розробляє зміни до Основного закону, тобто продовжується пошук загальнодержавного компромісу.

В.Рибак зауважив, що при розробці змін до Конституції необхідно обов’язково передбачити розширення можливостей громадян впливати на владу, брати участь у прийнятті рішень органами місцевого самоврядування.

Також, за словами В.Рибака, при внесенні змін до Конституції необхідно передбачити розширення повноважень органів регіональної влади. Він повідомив, що на сьогодні у Верховній Раді зареєстровано понад 40 законопроектів, які стосуються місцевого самоврядування.

Крім того, спікер поінформував, що у квітні в парламенті відбудеться засідання консультативної ради з питань місцевого самоврядування.