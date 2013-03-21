У ПР наголошують що у Конституції діє принцип безперервності влади

Народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник наголошує, що у Конституції діє принцип безперервності влади, тому доки не буде вирішено питання щодо проведення виборів у Києві чинною буде нині діюча столична влада. Про це він заявив в ефірі «5 каналу».

«Ми зацікавлені, щоб вибори пройшли у найкоротший термін, але пройшли по закону, по Конституції. Ми повинні добитися правової чистоти», - зазначив Олійник.

«В Конституції прописаний принцип безперервності влади, і поки не буде обрана влада в Києві, буде діяти попередня влада. Бо це принцип безперервності, того не буває: одні пішли, а інших немає», - наголосив регіонал.