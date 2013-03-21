У ПР наголошують що у Конституції діє принцип безперервності влади
07:17, 21 березня 2013Політика
1549 0
У ПР наголошують що у Конституції діє принцип безперервності влади, тому нинішня київська влада буде чинною поки не оберуть нову
Володимир Олійник стверджує, що ПР добивається правової чистоти
Народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник наголошує, що у Конституції діє принцип безперервності влади, тому доки не буде вирішено питання щодо проведення виборів у Києві чинною буде нині діюча столична влада. Про це він заявив в ефірі «5 каналу».
«Ми зацікавлені, щоб вибори пройшли у найкоротший термін, але пройшли по закону, по Конституції. Ми повинні добитися правової чистоти», - зазначив Олійник.
«В Конституції прописаний принцип безперервності влади, і поки не буде обрана влада в Києві, буде діяти попередня влада. Бо це принцип безперервності, того не буває: одні пішли, а інших немає», - наголосив регіонал.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter